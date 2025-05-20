كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على نشر لحظاتهم المميزة، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي..

مصراوي يعرض لكم أبرز لقطات خلال ٢٤ ساعة:

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العرض الخاص لفيلم "المشروع x".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العرض الخاص لفيلم "المشروع x".

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بمدينة كان الفرنسية .