مروان وحيد حامد يتبنى "ورشة سيناريو" تحمل اسم والده بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

كشف المنتج صفي الدين محمود عن رغبة المخرج مروان حامد في تبني ورشة لكتاب السيناريو باسم والده الراحل المؤلف والسيناريست وحيد حامد بداية من الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك في كلمته بحفل ختام الدورة الحادية عشرة.

‏‎وشهد حفل الختام تقديم أوبريت من فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني بمجموعة من الأغاني، منها: الزفة الإسكندراني، واقروا الفاتحة لأبو العباس.

‏‎‏‎أقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

‏‎‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير النسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.