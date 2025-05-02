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تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه

10:23 م الجمعة 02 مايو 2025
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    تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا
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    تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا
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كتب- هاني صابر:

وقع الكينج محمد منير، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وأعلنت روتانا، في بيان صحفي، تفاصيل تعاقدها مع الكينج محمد منير، وجاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقد فني مع النجم الكبير محمد منير أحد أبرز

رموز الغناء في العالم العربي وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخ الكينج ومسيرته الفنية الحافلة" .

وقال الرئيس التنفيذي لروتانا: "نعتز بإنضمام الكينج محمد منير إلى عائلة المجموعة بما يمثله من قيمة فنية كبيرة تجاوزت حدود مصر إلى العالم العربي، حيث أن صوته وإرثه الفني يشكلان إضافة حقيقية لرصيد مكتبة روتانا الموسيقية".

ومن جهته، أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم".

فيما أعلن أسامة رشدي، عن قرب إصدارات الاغاني والتحضير للأعمال في أقرب وقت.

محمد منير روتانا سالم الهندي
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