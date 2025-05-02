أمل رزق تحتفل بعقد قران ابنتها هيا كتكت بحضور نجوم الفن

كتب وتصوير هاني رجب

احتفلت الفنانة أمل رزق بعقد قران ابنتها المصورة هيا إسماعيل كتكت، ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، على المهندس آدم مصطفى العربي، في جو عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

عقد القران الداعية مصطفى حسني، كما حضر المنشد مصطفي عاطف والذي أدي بعض الأنشودات، كما حضر عدد من الفنانين، منهم الفنانة مايان السيد، عبير منير، إيناس عز الدين، جمال عبد الناصر، محمد عبد الحافظ، مساعدة مخرج ندى منير حسن، مصممة الأزياء مني الزرقاني، وخبيرة التجميل ميرفت عطاالله والمستشار محيي بدراوي

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها: (مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن أخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم.