المنتج محمد العدل: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أصبح ملهما لشباب المحافظات

كتبت- منى الموجي:

قال المنتج محمد العدل إن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أصبح ملهما لأبناء المحافظات وذلك بعدما تواصل معه شباب من قنا والمنيا يطلبون منه الدعم لإنشاء مهرجانات في محافظاتهم أسوة بالإسكندرية.

ووصف المنتج محمد العدل المهرجان قائلا: "مهرجان حقيقي يعرض في محافظة حقيقية لجمهور حقيقي تبناه شباب حقيقي فنان وشاهدنا أفلام حقيقية وندوات حقيقية".

وأضاف المنتج محمد العدل: "أهلا بكل المهرجانات اللي بيقوم عليها شباب .. كبرتوا واحنا اللي محتاجين الدعم منكم دلوقتي.. بشكر كل الفنانين أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا أو منتجين على حضورهم .. سعيد بيكم جدا وبتمنى الدعم يستمر ..المهرجان بيكبر وأنا بعجز جنبه.. وعقبال الدورة ال ١٢".

‏‎وشهد حفل الختام تقديم أوبريت من فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني بمجموعة من الأغاني، منها: الزفة الإسكندراني، واقروا الفاتحة لأبو العباس.

‏‎‏‎‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة