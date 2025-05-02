رئيس "الإسكندرية للفيلم القصير": الجمهور سيشاهد أفلام المهرجان في سينما أمير ومترو بداية من 2026

كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إنه بداية من العام المقبل 2026، وبناء على نجاح المهرجان سيتم عرض أفلام المهرجان في سينما أمير إلى جانب سينما مترو نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على عروض المهرجان.

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة، وأقيم الحفل مساء اليوم الجمعة، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

افتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بميدلي من أغاني الفلكلور منها الزفة الاسكندراني واقروا الفاتحة لأبو العباس، البت بيضة وغيرهم.

وحضر على السجادة الحمراء أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، منهم: المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة أميرة فتحي، المنتجة شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس وغيرهم.

ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير النسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.