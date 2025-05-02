بالصور.. عقد قران ابنة الفنانة أمل رزق

كتبت- منال الجيوشي

احتفلت الفنانة أمل رزق، بعقد قران ابنتها هيا كتكت، على رجل الأعمال آدم العربي، في حفل عائلي، حضره عدد من الأقارب والأصدقاء

وعقد القران الداعية مصطفى حسني، وظهرت الفنانة لما كتكت بحوار شقيقتها ووالدتها

هيا كتكت تعمل في مجال التصوير السينمائي، وعملت في عدد من المسلسلات والأفلام كان أبرزها "سفر برلك"، "نسر الصعيد"، "عائلة الحاج نعمان"، "عشم إبليس"