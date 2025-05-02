شيري عادل ويسري نصر الله.. توافد نجوم الفن وصنّاعه على حفل ختام "الإسكندرية للفيلم القصير"

كتبت- منى الموجي:

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة اليوم الجمعة 2 مايو، ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وحضر على السجادة الحمراء لجان تحكيم مسابقات المهرجان منهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة أميرة فتحي، المنتجة شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس وغيرهم.



ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.

الفنان عماد ماهر، أخرج ٤ أفلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: "لمبة نيون" و"عاطف" و"زكريا"، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها (حاجة ساقعة – آمن جداً – حار جاف صيفاً – نسخة شعبية).

مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة، إذ شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا.

شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور بجائزة هيباتيا الذهبية تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، إذ قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون خلال السنوات الماضية.

‏‎كما تم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما التليفزيونية.

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.