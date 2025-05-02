ترميم تمثال "ملك العود".. وإزاحة الستار عن تمثال "أسمهان" قريبا بالأوبرا

كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، إنه يجري حاليا ترميم تمثال الموسيقار فريد الأطرش بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك عقب توجيهات الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا بهذا الشأن

ويضم فريق الترميم كل من فنان الترميم بوزارة الآثار بطران مهدي بطران، وباحثي ترميم الآثار بدار الوثائق القومية أحمد ناصر ومسعد سالم .

وأوضح رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، أنه خلال لقائه مع رئيس الأوبرا فى حفل تكريم الموسيقار فريد الأطرش وتكريم الجمعية للفنان علي الحجار يوم ٤ أبريل الماضي، أبدى سيادته اهتماما كبيرا بشأن تمثال الفنانة أسمهان، وأكد أنه سيتم قريبا تحديد موعد لإزاحة الستار عنه، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة

يشار إلى أنه رفع الستار عن تمثال الموسيقار فريد الأطرش فى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة في ذلك الوقت، وهو اليوم الموافق لذكرى وفاة الفنان فريد الأطرش، وقام الفنان التشكيلي محمود مختار بوزارة الآثار، بعمل التمثال النصفي للفنانة الراحلة أسمهان من الرخام .