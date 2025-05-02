إعلان

12 صورة لـ بشرى من أحدث جلسة تصوير لها والجمهور يغازلها

04:35 م الجمعة 02 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بشرى (6)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (5)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (3)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (4)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (2)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (7)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (11)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (12)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (1)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (9)
  • عرض 12 صورة
    بشرى (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بشرى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ونفسي وفنجان قهوة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال راقي جدا، أحلى بشرى، إيه العسل ده، قمر أوي".

يذكر أن، بشرى تتواجد حاليا مع زوجها خالد حميدة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الي تختتم فعالياته اليوم الجمعة.

بشرى الفنانة بشرى جلسة تصوير بشرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان