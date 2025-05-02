12 صورة لـ بشرى من أحدث جلسة تصوير لها والجمهور يغازلها
04:35 م الجمعة 02 مايو 2025
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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عرض 12 صورة
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كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة بشرى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت بشرى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ونفسي وفنجان قهوة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال راقي جدا، أحلى بشرى، إيه العسل ده، قمر أوي".
يذكر أن، بشرى تتواجد حاليا مع زوجها خالد حميدة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الي تختتم فعالياته اليوم الجمعة.
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