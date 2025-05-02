12 صورة لـ بشرى من أحدث جلسة تصوير لها والجمهور يغازلها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بشرى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ونفسي وفنجان قهوة".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال راقي جدا، أحلى بشرى، إيه العسل ده، قمر أوي".

يذكر أن، بشرى تتواجد حاليا مع زوجها خالد حميدة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الي تختتم فعالياته اليوم الجمعة.