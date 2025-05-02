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ماذا قال محمد رمضان في أحدث ظهور له مع والده؟

03:30 م الجمعة 02 مايو 2025

محمد رمضان

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كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر السوشيال ميديا، صورة مع والده من أحدث ظهور لهما.

ونشر رمضان، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "اللهم بارك في صحة وعمر أبويا، وكل أب بحق يوم الجمعة المبارك".

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية "رمادونا" عبر قناته على "يوتيوب" وهي من كلمات حازم إكس، ألحان إسلام ساسو حازم إكس محمد سلطان، توزيع وميكس إسلام ساسو.

كما طرح "رمضان" قبلها أغنية "قدها من يومي" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي.

محمد رمضان فيسبوك
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