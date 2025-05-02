تركي آل الشيخ يعلن عن توقيع مستر بيست مع موسم الرياض لإنتاج محتوى حصري

كتب- هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع مستر بيست مع موسم الرياض لإنتاج محتوى حصري.

ونشر آل الشيخ، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مستر بيست وقّع مع موسم الرياض لإنتاج محتوى حصري، وتقديم تجارب عالمية مثل MrBeast Park وتحديات قوية لأول مرة بالمملكة، والمشاركة في حفل افتتاح الموسم الجاي، موسم الرياض القادم بيكون مختلف".

على جانب آخر، وجه تركي آل الشيخ، مؤخرا رسالة شكر لولي عهد الممكلة الأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم، عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

‏وأضاف: "كما أتقدم بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".