بشرى لـ"مصراوي": هناك فرق بين إبداء الرأي والتنمر ومشكلة "السوشيال ميديا" في عشوائيتها

كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة بشرى على الجدل الذي أثير الفترة الأخيرة، بسبب اعتراض بعض الفنانين وصنّاع الفن على انتقاد الجمهور للأعمال الفنية، وقالت "مسمار في ثقافة الشعب وفي مفهومنا للديمقراطية والرأي والرأي الآخر، عندنا مسمار في هذا الأمر وهو عدم تقبل الرأي الآخر".

وتابعت في حوارها مع "مصراوي" على هامش حضورها مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير "نعاني من مشكلة أخرى ألا وهي وجود فرق بين النقد وإبداء الرأي وبين التنمر، أقبل نقدك إذا كان في نطاق الأدب وكذلك أقبل النقد خفيف الظل، مثلا في مسلسل (سيد الناس) ظهرت كوميكس أضحكتني حتى لو عليّ".

وشددت بشرى على أن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي تكمن في عشوائيتها، مضيفة "ولو فيه قوانين اللي بيتجاوز ممكن يتسجن، إحنا ممكن نسجن البني آدم الذي يتعدى حدوده، لكن في الاخر لازم يكون فيه مساحة للرأي والرأي الآخر".

بشرى شاركت في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بإدارة جلسة نقاشية بعنوان رقمنة التراث وأرشفة تاريخ السينما، أقيمت في المتحف اليوناني الروماني، بحضور النجم محمود حميدة.

وشاركت بشرى في رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنچي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم.