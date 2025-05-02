الليلة.. خالد كمال يقدم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

يقدم الفنان خالد كمال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وتقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بمجموعة من أغنيات الفولكلور الإسكندراني.



وكان حفل الافتتاح شهد تقديم الفنان خالد كمال تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور بجائزة "هيباتيا الذهبية" تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، إذ قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون خلال السنوات الماضية.

‏‎كما تم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما التليفزيونية.

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة.



‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير النسخة الحادية عشرة، بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية هذا العام لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.