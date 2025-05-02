مي الغيطي تنشر صورا جديدة من شهر العسل بإيطاليا..وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي الغيطي، متابعتيها عبر السوشيال ميديا، صور جديدة من شهر العسل الذي تقضيه في إيطاليا.

ونشرت مي الغيطي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إيطاليا.. شكرا على الفن والمكرونة والجمال".

واحتفلت مي الغيطي، يوم 20 أبريل الماضي، بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن، مي الغيطي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.