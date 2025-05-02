الليلة.. حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الـ 9

كتب- هاني صابر:

ينطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة والتي تستمر حتى يوم 7 مايو.

ويقام المهرجان هذا العام تحت اسم كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفاء خاص بمرور 50 عامًا على رحيل أيقونة الغناء العربي والمرأة الأكثر تأثيرًا في تاريخ المنطقة خلال القرن الأخير.

وتشهد الدورة الحالية تكريمات مميزة لعدد من الأسماء البارزة في مجال السينما، على رأسهم الفنانة كندة علوش، إضافة إلى المخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه، والفنانة الكبيرة لبلبة، التي تُمنح جائزة "إيزيس للإنجاز" تقديرًا لمشوارها الفني الممتد منذ الطفولة وحتى اليوم.

ويشارك هذا العام 61 فيلمًا من 32 دولة في مختلف مسابقات المهرجان، منها 10 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة و20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب برنامج خاص بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، و15 فيلمًا في مسابقة أفلام الجنوب التي استحدثت هذا العام، و10 أفلام ضمن مسابقة "أفلام ذات أثر" بالإضافة إلى أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

وتتنوع المشاركات بين عروض أولى في إفريقيا والشرق الأوسط، وإنتاجات دولية من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، مما يعكس اتساع رقعة التمثيل الثقافي والاهتمام بتجارب المرأة في السينما حول العالم.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة البولندية آنا يادوفسكا، وتضم فى عضويتها الفنانة داليا البحيرى والمخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، والمخرجة الفرنسية الإيطالية سارة سوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي، إذ تضم المسابقة 10 أفلام، هي: "أسطورة ملكة لاجوس التائهة"، وهو إنتاج مشترك بين نيجيريا وجنوب أفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة، و"الأشجار الصامتة" في عرضه الافريقي الأول، وهو إنتاج مشترك بين بولندا وألمانيا والدنمارك، و"سودان يا غالى" إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وقطر، و"مونولوج جماعي" في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو من إنتاج الأرجنتين والمملكة المتحدة.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة 6 أفلام أخرى فى عروضها الأولى بأفريقيا والشرق الأوسط، "العصفور في المدخنة" من سويسرا، و"قمر" من النمسا، و "ميلانو" من إنتاج بلجيكا وهولندا، و"أفضل ما لدى أقل ما لديك" من كوريا الجنوبية.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، مديرة التصوير البولندية، زوزانا زاكارا هاسيري، والناقدة والمنتجة المصرية رشا حسنى، والمخرجة الأردنية راندا بيروتي، وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 20 فيلماً، إذ تشارك مصر في المسابقة بفيلم «ولا عزاء للسيدات» فى عرضه العالمي الأول، وتشارك تونس بفيلمي "على الحافة" و "تهليلة"، كما تشارك السعودية بفيلم "روج"، وبولندا بفيلمين في عرضهما الأول بأفريقيا والشرق الأوسط، وهما "اجري يا موني اجري" و "مساحات فارغة"، ومن إسبانيا يعرض فيلم "الثلج الأحمر" في عرض افريقي وشرق أوسط أول.

وتنافس الصين فى المسابقة بفيلم "يوم الملاكمة" في عرض أول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن لبنان يعرض فيلم "ذاكرة المى" وهو عرض دولي أول، كما يتنافس فيلم "لستة الماچله" إنتاج مشترك بين البحرين وقطر والسعودية، ويعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما يشارك كذلك بالمسابقة فيلم "فريحة"، وهو إنتاج مشترك بين اليمن وقطر، والفيلم الايطالي "مايونيز" وهو عرض افريقي وشرق أوسط أول، وفيلم "في المنزل أرغب في الرحيل" إنتاج ألمانيا والنمسا ويعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعرض بمسابقة الأفلام القصيرة، فيلم "ستأتي الأمطار خفيفة" من المملكة المتحدة في عرضه الأول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن المغرب يعرض فيلم "أرض الله"، ومن تركيا "حساء مرق الدجاج"، ومن السويد "خدمات" في عرض أول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن هولندا "لا خيول على المريخ" في عرض افريقي وشرق أوسط أول، إلى جانب الفيلم المكسيكي "هي تبقى" والفيلم الكندي "مع أطيب التحيات إي" وكلاهما يعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.