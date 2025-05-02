رضا البحراوي يوجه رسالة جديدة للجمهور بعد وقفه شهر عن الغناء

كتب- هاني صابر:

وجه المطرب رضا البحراوي، رسالة جديدة للجمهور بعد قرار وقفه شهر عن الغناء.

وكتب البحراوي، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا رضا البحراوي، حابب أتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية.. تم إيقافي عن الغناء لمدة شهر بقرار من نقابة المهن الموسيقية، وأنا بأحترم القرار ده، وبوعدكم إني هاخد الفترة دي فرصة لمراجعة نفسي ولتحسين اختياراتي الفنية".

وتابع: "يمكن يغيب صوتي عنكم غصب عني، بس والله ما غاب قلبي ولا حبي ليكم لحظة، أنا لو ساكت دلوقتي، فده عشان الظروف، إنما روحي بتغني بيكم وليكم كل يوم".

وأضاف: "طول عمري باعتمد على حبكم ودعمكم، وإن شاء الله هرجع أقوى وبأغاني تليق بيكم وبالثقة اللي اديتوهالي سنين.. بحبكم من قلبي، ومستني أرجع أفرحكم من تاني على المسارح وفي كل مكان دعواتكم".

وجاء في بيان النقابة أن قرار إيقاف رضا محمد درويش، الشهير بـ"رضا البحراوي"، لمدة شهر يبدأ من 1 مايو، جاء نتيجة مخالفته لما تعهّد به سابقًا خلال جلسة التحقيق، بشأن عدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة، ما يُعد خرقًا للمادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وقد تقرر أيضًا إحالته إلى مجلس التأديب.

أما بخصوص حمو بيكا، فقد قررت النقابة إيقاف تصريحه لمدة شهرين اعتبارًا من اليوم ذاته، وذلك بسبب فيديو تم تداوله احتوى على عبارات مسيئة وظهور بجانب راقصات، ما اعتبرته النقابة إساءة تتعارض مع القيم المجتمعية، ومخالفة لقانون النقابات الفنية.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيانها أنها تتعامل بحيادية تامة مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين، مشددة على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية والتقاليد الفنية، وعلى التزامها باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوز يمس الذوق العام أو مكانة الفن المصري.

