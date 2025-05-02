قبل عرضه.. صلاح عبدالله يروج لمسلسل"حرب الجبالي"

كتب- هاني صابر:

روج الفنان صلاح عبدالله، لمسلسله الدرامي الجديد "حرب الجبالي" المقرر عرضه قريبا على شاشة قناة "إم بي سي مصر".

ونشر عبدالله، بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حرب الجبالي قريبا بإذن الرحمن على mbcmasrtv".

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في اطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية .

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة، وتأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.