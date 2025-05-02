بعد جدل طفل دمنهور.. الجهة المنتجة لـ "لام شمسية" تصدر بيانا توضيحيا

كتب- هاني صابر:

أصدرت الجهة المنتجة لمسلسل"لام شمسية" بيانا توضيحيا بعد الجدل المثار حول طفل دمنهور عقب الحكم الذي صدر ضد الجاني، وربط القصة بأحداث المسلسل.

ونشرت الجهة المنتجة للمسلسل، البيان عبر الحساب الخاص بالعمل على فيسبوك، وجاء فيه: "خلط الواقع بالخيال.. مقدرين ومثمنين وممتنين للغاية لكل الإشادات بدور مسلسل لام شمسية في إلقاء حجر في مياه الإنكار الراكدة.. ده واجبنا وتم صناعته بمحبة حقيقية لهذا المجتمع وهذه البلد".

وتابع البيان: "ولكن نرجو من الجميع مراعاة المهنية وتغليب العقل على العاطفة في المنشورات.. وعدم نشر صور نجوم المسلسل مع صور المتورطين في هذه القضية أو غيرها، لأن خلق هذه الصورة الذهنية غير منصف على الإطلاق لنجوم قرروا اعطاء الأولوية لفنهم عن صورتهم الشخصية في مجتمع تعود على خلط الواقع بالخيال ووصم الفنانين بسبب أدوارهم".

وأختتم البيان: "المسلسل قام بدوره الفني.. وانتهى دوره بتسليم الراية للمجتمع، والآن المجتمع يقوم بدوره لتمكين أهالي الضحايا وإعلاء دور القانون وقيمة العدالة.. نرجو عدم خلط الأوراق".

وكانت مريم نعوم مؤلفة مسلسل"لام شمسية" كتبت في تدوينة سابقة عبر حسابها على فيسبوك: "بناء على أكتر من ملاحظة من أشخاص متفرقين.. أرجو إن الصحافة والمواقع والصفحات والمهتمين يراعوا حاجتين في اللي بيحصل في قضية ياسين، أولا الحفاظ على خصوصية ياسين وعدم نشر صوره حفاظا على سلامه النفسي".

وتابعت: "ثانيا: عدم نشر صور الطفل علي البيلي بجوار صور أشخاص متورطين في القضية أيضا حفاظا على سلامه النفسي".

وأضافت: "مش عايزين في طريقنا لحل المشاكل ندوس على أولادنا.. والصحافة لازم لازم لازم يبقى عندها كود أخلاقي تلتزم بيه في التعامل مع النوع ده من القضايا عشان الأهالي تقدر تجري ورا حق ولادهم وبناتهم.. ده مش وقت ترندات خالص".

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة مع حظر دخول وسائل الإعلام.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.