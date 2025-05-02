حدث بالفن | تعليق حمو بيكا ورضا البحراوي على إيقافهما وناهد السباعي تدافع عن شقيقها
12:05 ص الجمعة 02 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ بسمة بوسيل تدعم شام الذهبي، ناهد السباعي تدافع عن شقيقها، أول تعليق من حمو بيكا بعد إيقافه من نقابة المهن الموسيقية، أول تعليق من رضا البحراوي بعد قرار إيقافه، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
جوري بكر إلهام شاهين أحمد سعد رضا البحراوي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية ناهد السباعي وفاء عامر هالة صدقي بسمة بوسيل لام الشمسية قضية هتك عرض طفل البحيرة فرقة واما أحمد فهمي
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