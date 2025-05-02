بـ"البدلة".. عمرو وهبة يمازح الجمهور على السوشيال ميديا

كتب - معتز عباس:

مازح الفنان الشاب عمرو وهبة متابعيه والجمهور على السوشيال ميديا.

ونشر عمرو صورة له مرتديًا بدلة سهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "متخافوش والله بجد مش رايح فرح ده ايفنت عادي".

تفاعل المتابعين، مع عمرو وهبة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه اللي موديك برضه"، "مطقم مع الكنبة"، "رايح عيد ميلاد ليلى"، "ماتشينج مع الكنبة".

وشارك عمرو وهبة في دراما رمضان 2025 بمسلسل"شباب امرأة".

مسلسل "شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق، محمود حافظ، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

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