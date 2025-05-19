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الصور الأولى للفنانة نهى صالح بفستان الزفاف

11:32 م الإثنين 19 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نهى صالح
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نهى صالح
  • عرض 4 صورة
    نهى صالح
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القاهرة- مصراوي:

احتفلت الفنانة الشابة نهى صالح مساء اليوم الاثنين بزفافها على رجل أعمال، في حفل أسري، حضره عدد من أقارب العروسين وأصدقائهم.

وظهرت نهي صالح بإطلالة أنيقة بالفستان الأبيض، وخضعت لجلسة تصوير بمفردها.

الفنانة نهى صالح شاركت في رمضان 2025 بمسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض على شاشات قنوات المتحدة، وشارك في بطولته إلى جانب النجم محمد هنيدي، عدد كبير من النجوم، من بينهم: الفنان محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم، الفنان صبري فواز، والفنان وليد فواز، إخراج سامح عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن نهى صالح شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال التليفزيونية، بينها: مسلسل رمضان كريم الجزء الأول والجزء الثاني، مسلسل الباطنية، مسلسل شارع عبدالعزيز ومسلسل وضع أمني ومسلسل وش تاني.

نهى صالح زفاف نهى صالح
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