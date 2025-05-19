نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي اعتزل الفن والظهور الإعلامي نهائيًا

كتب - معتز عباس:

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أن والده أعتزل الفن أو الظهور الإعلامي بشكل نهائي.

وأضاف أحمد أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن والده أرهقته الأضواء والشهرة والنجومية والضغوط، وتواصله مع أصدقائه من الوسط الفني يكاد يكون منعدم، عدا أنه يتواصل بشكل دائم مع صديق عمره الفنان رشوان توفيق، وكان يتواصل مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مؤخرًا، عن تواصل هيئة المعاشات معه لحل مشكلة والده بعد تدخل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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