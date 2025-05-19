كتب - معتز عباس:

نفى الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تعرض والده لوعكة صحية أو إصابته بمرض "الزهايمر"، مؤكدًا "كلام غير حقيقي"

وأكد أحمد أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، ان والده يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يمر بأي أزمة صحية في الوقت الحالي، مرادفًا: "الوالد صحته زي الفل ومستقرة بقالها فترة ومفيش أي مشاكل صحية".



وعن انتشار شائعات عن وفاته أكثر من مرة، أوضح: "كنا بنضايق ونرد ونتكلم بعدين المواضيع كترت اوي ، بقينا بنتجاهل المواضيع دي لانها بتتكشف على طول انها شائعة، ومنعرفش مين ليه مصلحة يطلع بفكرة زي كده".

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مؤخرًا، عن تواصل هيئة المعاشات معه لحل مشكلة والده بعد تدخل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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