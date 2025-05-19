وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الجناح العراقي في مهرجان كان السينمائي

كتبت- منى الموجي:

زارت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي برفقة رئيس المركز الوطني للسينما والصور المتحركة بفرنسا غايتان برويل الجناح، العراقي المقام في مهرجان كان السينمائي في أول تمثيل رسمي للعراق في المهرجان.

وتفقدت رشيد داتي الجناح العراقي مع مرافقيها وتبادلت الحديث مع عدد من العاملين في الجناح والمواهب العراقية المشاركة في المهرجان.

جدير بالذكر أن الجناح أقام برنامج حافل بالأنشطة ممتد من 13 إلى 20 مايو 2025، وقدّم باقة من الفعاليات التي تسلط الضوء على إنجازات السينما العراقية.