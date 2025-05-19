مسلم يعلن موعد حفل زفافه على خطيبته يارا تامر

كتب - معتز عباس:

كشف مؤدي المهرجانات مسلم، عن موعد حفل زفافه على خطيبته يارا تامر.

ونشر مسلم، "ستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "العريس جاهز بكره هتولع".

كما نشرت يارا محادثة مع خطيبها مسلم، قبل تحضيرات حفل الزفاف، وذلك عبر "ستوري" موقع "انستجرام".

شهدت علاقة يارا تامر ومؤدي المهرجانات مسلم تقلبات عديدة وصلت لحد الانفصال المتكرر.

ويُشار إلى أن خطوبته على يارا جاءت في فبراير الماضي بقصر البارون، بعد شهرين من انفصاله عن البلوجر ميكا البغدادي.

وفي مارس الماضي، أصيب مسلم بأزمة صحية، ودخل المستشفى للمرة الرابعة في نفس الشهر، عقب صدور قرار إيقافه عن الغناء الذي صدر من نقابة المهن المهن الموسيقية، والذي أصابه بالحزن وتسبب في مرضه.

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