أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، حيث شاركت متابعيها أكثر من صورة مختلفة.

ونشرت هند، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بين كل الضغوط"، حيث نالت إعجاب الجمهور.

https://www.instagram.com/p/DJ11HVEsB6m/?img_index=1

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جيملة دايما"، "اية الجمال ده كله"، "محلى زينك"، "الأناقة والجمال"، "جمال الابداع والاحساس".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة ابن موطنها النجم ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا..

"جريئة أمام حمام سباحة"..أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

كزبرة يوجه رسالة إلى أصالة بسبب تامر حسني