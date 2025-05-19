كتب - معتز عباس:

أعرب علي نجل الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بحضور العرض الخاص لفيلم "المشروع X" بطولة كريم عبدالعزيز.

وتحدث نجل كريم عبدالعزيز عن الشبه الكبير بينه وبين والده، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود"، قائلًا: "في ناس بيقولو أنه مفيش شبه من بابا، لكن أنا شايف أني شبه، أنا وبابا بنتفرج على افلام ممكن نلف بالعربية مع بعض".

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "المشروع X " في دار الأوبرا المصرية، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي.

وشهدت السجادة الحمراء، توافد مميز لنجوم الفن والعمل السينمائي، وهم: الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة ياسمين صبري، الفنان إياد نصار، الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو سعد، المؤلفة إنجي علاء، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة درة، الفنانة ياسمين صبري.

كما حضر العرض الخاص، الفنان أكرم حسني، الفنان حسن الرداد، المطرب محمد حماقي وزوجته، المطرب محمود العسيلي، الفنان ماجد المصري وزوجته، الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، الفنانة نورهان منصور، الفنانة رانيا منصور، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة آية سماحة، الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، وغيرهم.

"المشروع x"، قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

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