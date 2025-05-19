بعد مشاهدته.. ماذا قالت إنجي علاء عن فيلم "المشروع X"؟

كتب - معتز عباس:

أعربت المؤلفة إنجي علاء بحضور العرض فيلم "المشروع x"، بعد مشاهدته بالعرض الخاص الذي أقيم مساء أمس الأحد.

ونشرت إنجي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعدت بحضور العرض الخاص لفيلم المشروع X وسعدت جدا بفكرة الفيلم وبالانتاج الضخم والمجهود الكبير المبذول من صناع العمل".

وأضافت: "ألف مبروك المؤلف والمخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي.. والنجم كريم عبد العزيز والنجمة القمر ياسمين صبري والنجم إياد نصار ونجوم المستقبل احمد غزي وعصام السقا وكل ضيوف الشرف وصناع العمل برافو ومن نجاح لنجاح دايما".

فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

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