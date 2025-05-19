إعلان

بالصور.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بـ فستان "قصير" يناسب أجواء الربيع

06:15 م الإثنين 19 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تحتفل باجواء الربيع
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تحتفل باجواء الربيع
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تحتفل باجواء الربيع
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تحتفل باجواء الربيع
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تحتفل باجواء الربيع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة ميرنا جميل أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، احتفالًا بأجواء الربيع.

ونشرت ميرنا مجموعة صور،عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور، حيث ظهرت ميرنا مرتدية فستان أخضر قصير.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا سيدي على الحلاوة"، "طول عمرك قمر"، "يجمالو عليكي"، "يخربيت جمالك"، "اناقة وجمال وشياكة".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

اقرأ أيضا..

"جريئة أمام حمام سباحة"..أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

من "شهر العسل".. أحدث جلسة تصوير لـ ليلى زاهر والجمهور يعلق (صور)

ميرنا جميل نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها
ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم