بالصور.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بـ فستان "قصير" يناسب أجواء الربيع

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرنا جميل أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، احتفالًا بأجواء الربيع.

ونشرت ميرنا مجموعة صور،عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور، حيث ظهرت ميرنا مرتدية فستان أخضر قصير.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا سيدي على الحلاوة"، "طول عمرك قمر"، "يجمالو عليكي"، "يخربيت جمالك"، "اناقة وجمال وشياكة".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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