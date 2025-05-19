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"جريئة أمام حمام سباحة"..أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

05:19 م الإثنين 19 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة وجريئة أمام حمام السباحة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه مشمس اليوم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال نسرينو، الله يحميكي ويسعدك، قمر ما شاء الله، متألقة وجميلة، مساء الأناقة والجمال، اللوك روعة، عسل أوي".

وتتواجد نسرين طافش حاليا في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78.

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل وفاء عامر، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

نسرين طافش نسرين طافش أمام حمام السباحة نسرين طافش على إنستجرام
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