من "شهر العسل".. أحدث جلسة تصوير لـ ليلى زاهر والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها خلال قضاء شهر العسل مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال.

ونشرت ليلى زاهر، الصور التي استعرضت فيها إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، إيه الجمال ده، قمر، العروسة القمر، خايفه عليكي هتتحسدي، تحفة، عسل أوي".

وأقيم حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال يوم 23 أبريل الماضي بمنطقة الأهرامات، وأحيا الحفل المطرب محمد حماقي.

يُذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس".

المسلسل بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.