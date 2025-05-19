بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ ماجي بوغصن في "كان" السينمائي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ماجي بوغصن، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور جريئة لها من أحدث ظهور خلال تواجدها بمهرجان "كان" السينمائي.

ونشرت بوغصن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظة على السجادة الحمراء مهرجان كان السينمائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمرين، الله على جمالك، ما أحلاكي، أحلى من يلبس الأزرق، أميرة كان".

يذكر أن، ماجي بوغصن شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "ع أمل" بطولة مهيار خضور وبديع أبو شقرا، وآخرين، وإخراج رامي حنا.