في عيد ميلاده الـ 55.. ماذا قال مصطفى شعبان عن الغرور وتجربته في الإخراج؟

كتب- هاني صابر:

يحتفل النجم الكبير مصطفى شعبان، اليوم الإثنين 19 مايو، بعيد ميلاده الـ 55، إذ أنه من مواليد 1970 .

وخاض مصطفى شعبان، تجارب درامية عديدة وصلت لـ 40 عملا فنيا، تعاون فيه معه كوكبة كبيرة من نجوم رحلوا عن عالمنا ولا تزال ذكراهم حاضرة في أذهاننا، ونجوم حاليين على الساحة الفنية.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمها مصطفى شعبان، مسلسل"حكيم باشا" الذي حقق نجاحا مع الجمهور ونافس بقوة في موسم دراما رمضانم 2025.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم ما قال مصطفى شعبان عن الغرور وتجربته في الإخراج.

وعن الغرور، قال مصطفى شعبان في لقاء سابق"ببرنامج "حبر سري": "ربنا يكفينا شر الغرور، وعندي أصحابي الحقيقيين اللي محافظ عليهم لحد دلوقتي من زمان أوي، ودي ميزة مش عند ناس كتير، لو لاحظوا في مفردات كلامي هتروح مني أو الهبل هييجي بيلحقوني وحصل في عملين أنا كنت متخيل انهما حلوين أوي، ولكن فيه واحد فيهم مكنش حلو أوي، فأصحابي قالولي لأ.. متعملش كدة تاني".

وبشأن تجربته في الإخراج، فتابع مصطفى شعبان: "أنا مش متهور أوي بطبعي، ولكن اتهورت في قرار كان محتاج اني أثبت شوية، وهو اختيار اتجاه بدل اتجاه، كان ممكن النتيجة تبقى أفضل، والتحول من مخرج لفنان كان مغامرة، لأني كنت ناجح كمخرج وماشي كويس".

وأوضح: "ولقيتني واخدني ورايح أسعى وراء التمثيل أكثر.. روحت على قناة نايل دراما واشتغلت هناك وكنت عايز أمشي وأروح أتفرغ للتمثيل كلهم قالولي ازاي تبقى متعين في التليفزيون ومرتب ثابت وتروح في الحياة كدا، وقتها خدت القرار بكل حسم اني أتفرغ للتمثيل اللي مش عارف هو ايه ولا رايح على دور معين مثلا".

وأضاف مصطفى شعبان: "لو خوفت مكنتش أخدت القرار ده، ولكن أعقلتها وتوكلت على الله، وغيرت من مجال لمجال في لحظة".

يذكر أن، مصطفى شعبان احتفل مع مطلع عام 2025 بزواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر. كما شهد العام نفسه وبنفس الشهر فقده لشقيقه الأصغر.