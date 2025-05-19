كزبرة يوجه رسالة إلى أصالة بسبب تامر حسني

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، رسالة إلى المطربة أصالة، بالتزامن مع استعداده لتقديم أغنية بمشاركة النجم تامر حسني.

كزبرة وجه الرسالة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "فاكرة يا فنانة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة".

وتابع كزبرة: "أحب أقولك، استني أغنيتي مع الفنان تامر حسني".



الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، يستعد لتقديم أغنية بعنوان قلودة"، بمشاركة النجم تامر حسني.

وطرح الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، مؤخرا أغنية بعنوان "أنت مش جاي معايا"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.