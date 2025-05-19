كزبرة يوجه رسالة إلى أصالة بسبب تامر حسني
04:08 م الإثنين 19 مايو 2025
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
كتب-مصطفى حمزة:
وجه الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، رسالة إلى المطربة أصالة، بالتزامن مع استعداده لتقديم أغنية بمشاركة النجم تامر حسني.
كزبرة وجه الرسالة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "فاكرة يا فنانة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة".
وتابع كزبرة: "أحب أقولك، استني أغنيتي مع الفنان تامر حسني".
الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، يستعد لتقديم أغنية بعنوان قلودة"، بمشاركة النجم تامر حسني.
وطرح الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، مؤخرا أغنية بعنوان "أنت مش جاي معايا"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.
فيديو قد يعجبك: