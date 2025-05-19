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"جريئة".. سلمى أبو ضيف تنشر 10 صور من أحدث ظهور والجمهور يغازلها

03:04 م الإثنين 19 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سلمى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الشياكة دي، جميلة، عسل أوي، واو، الجمال كله، الأكثر جمالا، أنيقة أوي".

وكانت "سلمى" قد احتفلت مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من إخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

يُذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف الدرامية كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

سلمى أبو ضيف إطلالة جريئة إنستجرام
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