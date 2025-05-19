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نجوى كرم تخطف الأضواء في حفل قبرص وتستعد لأمسية إسطنبول

02:09 م الإثنين 19 مايو 2025
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كتبت- منال الجيوشي
أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أجواء حفلها الغنائي الذي أقيم في منتجع City of Dreams Mediterranean بمدينة ليماسول القبرصية، وسط حضور جماهيري كبير.

وتألقت نجوى كرم خلال الحفل بمجموعة من أشهر أعمالها الغنائية، وخطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة على المسرح، حيث ارتدت فستاناً طويلاً بألوان الأبيض والأسود

وشاركت كرم جمهورها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من كواليس الحفل، وعلّقت عليها: "لنصنع الذكريات الليلة في قبرص"

نجوى كرم City of Dreams Mediterranean مدينة ليماسول إسطنبول
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