خاص| حقيقة طلب هيفاء وهبي عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بدعوى قضائية

كتب-مصطفى حمزة:

شهد النزاع القائم بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ونقابة المهن الموسيقية، تطورات عديدة على مدار الأيام الماضية.

وأعلن المحامي هاني سامح عن تأجيل موعد نظر دعوى قضائية أقامها، أمام الدائرة الثالثة لمفوضي مجلس الدولة، للمطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

وأكد المحامي أنه أقام الدعوى للتداخل مع الدعوى الأصلية مرفوعة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر .

مصدر قانوني في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "لم يصل إلى النقابة، أي إخطار بشأن المثار عن وجود دعوى مقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد النقابة".

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال مصدر مقرب من النجمة اللبنانية: "الفنانة هيفاء وهبي، لم تفوض أو تمنح أي محام توكيل لتقديم دعوى قضائية ضد النقابة بالنيابة عنها".

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم بعنوان "مملكة"، وذلك بمشاركة النجم مصطفى شعبان.

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدر في مارس الماضي، قرار بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.