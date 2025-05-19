زينات علوي.. رفضت الزواج من النابلسي وماتت بأزمة قلبية

كتبت- منال الجيوشي

في ١٩ مايو ١٩٣٠، ولدت الراقصة زينات علوي، بمدينة الإسكندرية

زينات التي تعتبر واحدة من أشهر الراقصات في تاريخ السينما، لقبت براقصة الهوانم، وعرف عنها عزة النفس والعزلة التي فرضتها على حياتها حتى آخر أيامها

البداية

تعرضت زينات علوي للعنف الأسري، وقسوة والدها، وهو ما دفعها للهروب من المنزل والسفر إلى القاهرة.

بديعة مصابني

طلبت زينات من صديقتها التي تعمل في كازينو بديعة مصابني، أن تتوسط لها للعمل ضمن فرقتها، وبعدها تألقت ضمن المجاميع في الفرقة، ما دفع "بديعة" لاختيارها للرقص في الصفوف الأمامية.

شخصية قوية

زينات علوي عرف عنها شخصيتها القوية والتزامها، حتى أنها عرفت في الوسط الفني باسم "زينات قلب الأسد" لانضباطها.

أعمال فنية هامة

خلال مسيرتها الفنية، شاركت زينات علوي في عدد من الأفلام الهامة، بعضها ظهرت فيه تؤدي مجرد رقصة، وبعض الأعمال مثلت فيها في مشاهد معدودة

ومن أبرز أعمالها السينمائية "الزوجة رقم ١٣"، "إسماعيل ياسين في البوليس السري"، "إسماعيل ياسين في الأسطول"، "ريا وسكينة"، "إشاعة حب"، "الزوج العازب"

عبدالسلام النابلسي

أثناء مشاركتهما في بطولة فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس السري" أعجب الفنان الكبير عبدالسلام النابلسي بزينات علوي، وطلب منها الزواج إلا أنها رفضت

حياة صاخبة ورحيل في صمت

في مطلع السبعينات قررت زينات علوي اعتزال الفن، وعاشت تعاني ضائقة مالية حتى رحيلها عام 1988، عن عمر يناهز ٥٨ عامل إثر تعرضها لأزمة قلبية

وقال المخرج كمال عطية عنها: "كانت ست فاضلة وعاشت الفترة الأخيرة مبتطلبش حاجة من حد ماتت وحيدة بعد الشغل ده كله في شقتها بوسط البلد واكتُشف وفاتها بعد ثلاث أيام".