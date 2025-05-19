إعلان

بعد "إثارتها للقلق"..أحدث ظهور لـ إليسا والجمهور: "أفضل رد على المتنمرين"(صور)

12:51 م الإثنين 19 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إليسا (1)
  • عرض 3 صورة
    إليسا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها، أحدث ظهور لها بعد تعرضها للتنمر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمسرحية "كله مسموح".

ونشرت إليسا، صورها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذات مرة في فترة ما بعد الظهيرة في الربيع مع شخصيتي المفضلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بنحبك، قمرتنا، حبيبة الملايين، ملكة جمال لبنان، جميلة بكل حالاتك، إليسا جمهورك بالملايين رغم الحاقدين، هذا الجمال ما لازم يزعل، أفضل رد على المتنمرين، العسل إليسا".

وكانت إليسا، قد أثارت قلق جمهورها بسبب أحدث ظهور لها أثناء حضورها مسرحية "كله مسموح" للفنانة كارول سماحة، وظهورها بملامح مختلفة ووزن زائد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث جوجل.

وعبر جمهورها عن قلقهم عليها، ورأى البعض أن تغير ملامحها ناتج عن آثار إصابتها بمرض السرطان، بينما أرجع البعض الأمر لعمليات التجميل.

يذكر أن، إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي عام 2018، وكشفت في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "It's OK" عن صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعاني من آثار جانبية للمرض.

إليسا إنستجرام سرطان الثدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية
الدولار يتراجع تحت الـ 50 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر