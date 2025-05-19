بعد "إثارتها للقلق"..أحدث ظهور لـ إليسا والجمهور: "أفضل رد على المتنمرين"(صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها، أحدث ظهور لها بعد تعرضها للتنمر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمسرحية "كله مسموح".

ونشرت إليسا، صورها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذات مرة في فترة ما بعد الظهيرة في الربيع مع شخصيتي المفضلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بنحبك، قمرتنا، حبيبة الملايين، ملكة جمال لبنان، جميلة بكل حالاتك، إليسا جمهورك بالملايين رغم الحاقدين، هذا الجمال ما لازم يزعل، أفضل رد على المتنمرين، العسل إليسا".

وكانت إليسا، قد أثارت قلق جمهورها بسبب أحدث ظهور لها أثناء حضورها مسرحية "كله مسموح" للفنانة كارول سماحة، وظهورها بملامح مختلفة ووزن زائد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث جوجل.

وعبر جمهورها عن قلقهم عليها، ورأى البعض أن تغير ملامحها ناتج عن آثار إصابتها بمرض السرطان، بينما أرجع البعض الأمر لعمليات التجميل.

يذكر أن، إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي عام 2018، وكشفت في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "It's OK" عن صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعاني من آثار جانبية للمرض.