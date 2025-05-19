كيف علق الجمهور على مسلسل "حرب الجبالي" بعد عرض الحلقة الأولى؟

كتب- هاني صابر:

تصدر مسلسل "حرب الجبالي" تريند مؤشر البحث "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى التي شهدت تصاعدا للأحداث بين عائلتي "الجبالي" و "الغرباوي"، وعُرضت الحلقة على شاشة قناة "إم بي سي مصر".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور بعد عرض مسلسل "حرب الجبالي"، كالتالي: "بداية المسلسل جامدة الصراحة" ، "الكيميا اللي بين الممثلين مع بعض مبهرة بجد" ، "مسلسل حرب الجبالي نزل منه النهاردة أول حلقة و الحقيقة أحمد رزق شكله عامل حاجة محترمة من ريحة الدراما زمان" ، "إيه ده يا جدعان أنا اتفاجئت بعد ما اتفرجت على أول حتة من الحلقة الأولى من مسلسل حرب الجبالي لما طلع كل ده حلم، أحمد رزق بقاله فترة مسلسلاته لذيذة".

ومن بين التعليقات: "عجبني الحلقة الأولى من مسلسل حرب الجبالي وعم صلاح وسوسن بدر شكلهم عاملين دور جميل أوي سوا وشكلنا هنشوف رومانسية الزمن الجميل فيهم" ، "عيلة الجبالي كسبت المناقصة فتفتكروا عيله الغرباوي هيعدوا ده كدة بالساهل؟، أنا من رأي أن مسلسل حرب الجبالي حلو جدا ومنتظره الحلقة التانية جدا عشان أعرف هيحصل إيه بين العيلتين" ، "فيه مسلسل جديد على mbc اسمه حرب الجبالي الحلقة الأولى.. مسلسل جامد".

وفي تعليقات أخرى: "كل ممثل فيهم ليه كاريزما تخوف لوحدها" ، "واحد من أحلى المسلسلات اللي شفتها" ، "عيلة الغرباوي داخلة على تقيل" ، "عيلة الغرباوي شكلها ناوية على مصايب".

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار دراما شعبية في إحدى الأحياء الشعبية وتتوالى الأحداث الشيقة التي تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

المسلسل بطولة النجوم أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وغيرهم، وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.