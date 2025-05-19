تفاصيل حفل ودويتو يجمع تامر حسني والشامي

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم تامر حسني، لمشاركة مع مؤدي أغاني الراب السوري الشامي، في حفل غنائي يقام في دبي.

الحفل من المقرر إقامته في أرينا دبي، يوم 31 مايو الحالي، ووصلت تذاكر الحفل، إلى ما يعادل 8454 جنيه مصري، إذ تبدأ من ما يعادل 4191 جنيه مصري.

ويأتي الحفل، بالتزامن مع استعداد النجم تامر حسني، لتقديم دويتو غنائي مع مؤدي أغاني الراب الحائز على جائزة joy awards، عن أغنيته "ياليل و يالعين".

مؤدي أغاني الراب الشامي، وهو سوري الجنسية ، ومقيم في تركيا، تصدرت أغانيه قوائم الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهدات أغنية "يا ليل و يالعين"، إلى ما يزيد عن 256 مليون مشاهدة.

النجم تامر حسني، قدم مؤخرا بمشاركة المطرب الشعبى رضا البحراوي، أغنية "المقص"، ويستعد للمشاركة مع مؤدي أغاني المهرجانات كزبرة، في أغنية بعنوان "فلودة".