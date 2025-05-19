بعد مشاهدته.. إلهام شاهين تكشف رأيها في فيلم "المشروع x"

كتب- هاني صابر:

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بفيلم "المشروع x" بعد مشاهدته بالعرض الخاص الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقطات من العرض الخاص لفيلم المشروع x ..ألف مبروك المخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي، والنجم كريم عبدالعزيز و الفنان الرائع إياد نصار والجميلة ياسمين صبري والشباب أحمد غزي وعصام السقا، وكل ضيوف الشرف النجوم ماجد الكدواني وأمير كراره وهنا الزاهد.. برافو للجميع.. فيلم أكشن بمستوى عالمي".

فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.