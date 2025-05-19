هكذا احتفلت هالة صدقي بعيد ميلاد عادل إمام الـ 85

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ 85.

ونشرت هالة، صورة لها مع الزعيم من أحد الأعمال الفنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت نجم النجوم، كل سنة وأنت سعيد زي ما أسعدت أجيال كتيرة، كل سنة وأنت ما زالت على القمة، كل سنة وأنت كبيرنا يا حبيب الوطن العربي كله، كل سنة وأنت طيب يا عدلي".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.