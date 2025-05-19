كارولين عزمي تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت كارولين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين والجمهور.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "كارو القمر"، "لبسك تحفة وستايل"، "أحلى حاجة في مصر"، "شكلك حلو أوي"، "كارولين الصغيرة الجميلة".

شاركت كارولين عزمي في مسلسل فهد البطل، بدراما رمضان 2025، بطولة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: أحمد العوضي ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

اقرأ أيضا..

بحضور الأبطال.. أمير كرارة وعمرو سعد في العرض الخاص لفيلم "المشروع x"

ياسمين صبري تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "المشروع X"