مايان السيد بفستان قصير وداليا البحيري كاجوال .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

ظهرت الفنانة داليا البحيري بملابس كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، لاقت إعجاب الجمهور.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمهور، صورة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وسط الطبيعية.

غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين مع صديقتها الفنانة ليلى علوي، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مايان السيد

تألقت الفنانة مايان السيد في حفل عقد قران شقيقتها، وظهرت بإطلالة رقيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر مع طفلها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

دانا جبر

ظهرت الفنانة السورية دانا جبر بإطلالة كلاسيكية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، حازت على تفاعل جمهورها.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ببدلة أنيقة باللون الأزرق.