نجل شقيق عبدالحليم حافظ: العندليب وجد سعاد حسني مغرورة بعد نجاح "خلي بالك من زوزو"

كتبت- منال الجيوشي:

قال محمد شبانة نجل شقيق الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، إن العندليب أحب مرتين في حياته الأولى كانت من امرأة مطلقة ولكن عائلتها رفضته والثانية تعرف عليها في المعهد الموسيقي وكانت هي الحب الأول في حياته وتسكن في نفس البلدة التي كان يقيم بها ومن أقاربه ولكنهما لم يتزوجا.

وتابع محمد شبانة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، السيدة الثانية التي كان يحبها ومنفصلة لديها طفلين ومن عائلة عريقة ثم أصيبت بمرض نادر للغاية في المخ وسافرت إلى لندن للعلاج وطلبت من عبد الحليم أن يتزوج قبل أن تتوفى ولكن وافتها المنية وظل يعيش على ذكراها.

وأشار محمد شبانة إلى أن سعاد حسني كانت تتواصل مع أسرة العندليب عبد الحليم حافظ بعد وفاته وكانت مقربة منه وعلاقة الصداقه قوية بينهما، مؤكداً أن عائلته تكن كل الاحترام والتقدير للسندريلا وأنهم يتصدون لأي شخص يحاول أن يسيء لها.

واختتم محمد شبانة حديثة قائلاً لماذا لم يتم سؤال المطربة نجاة عن حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، كما أن العندليب وجد السندريلا مغرورة للغاية وذلك بعد نجاح فيلمها خلي بالك من زوزو، وهناك عمل فني سوف يقدم عن عبد الحليم حافظ خلال الفترة المقبلة والفنان شادي شامل لا يصلح لتقديم شخصية العندليب في عمل فني.