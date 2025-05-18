شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت تحتفظ بعقد زواجها من العندليب والجواب لم يكن بخط يدها

كتبت- منال الجيوشي

علقت جيهان شقيقة سعاد حسني على الخطاب الذي نشره ورثة عبد الحليم حافظ، مؤكدة أن منير مطاوع أجرى حديثا معها في لندن وأكدت له زواجها من عبد الحليم حافظ وكانت تخفي خبر زواجهما، والكاتب محمود مطر كتب في كتابه عن زواج سعاد حليم وأيضاً الكاتب مفيد فوزي.

وتابعت جيهان عبد المنعم خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن السندريلا سعاد حسني وضعت عقد زواجها من عبد الحليم حافظ في خزنتها واكتشفت أسرتها ذلك الأمر بعد وفاتها ولكن ورثة عبد الحليم حافظ كذبوا عقد الزواج وقالوا إنه مزور، والجواب الذي نشروه ورثة العندليب لم يكن بخط السندريلا والورقه كانت ملصقة للغاية وغير مقتنعة بما كان مكتوب.

وأشارت جيهان إلى أن سعاد حسني لم تحب في حياتها ثم مرتين المرة الأولى كانت من عبد الحليم حافظ ثم المخرج علي بدرخان وكانت على علاقة قوية بالعندليب حتى آخر يوم وفاته، وأسرة السندريلا لم تطالب بميراث من عبد الحليم حافظ لكي تنشر ورثته جواب مزيف بخط يدها وذلك على حد وصفها.

واختتمت جيهان حديثها قائلة بأن سعاد حسني لم تكن مغرورة وذلك بعد نجاح فيلمها خلي بالك من زوزو حسبما قال محمد شبانه نجل شقيق عبدالحليم حافظ على لسان الأخير وكانت لديها عزة نفس كبيرة ورفضت مساعدات كثيرة من أجل علاجها ثم قامت الدولة بعلاجها حتى أوقفت العلاج.