مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من مهرجان كان.. والجمهور: "قمر مصر"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في مهرجان كان السينمائي.

تألقت مي عمر خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض طويل، خطفت من خلالها الأنظار على السجادة الحمراء.

ونشرت مي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الاحتفال بسحر السينما وقوة الجمال وفن الموضة، كل ذلك في ليلة واحدة لا تنسى في مهرجان كان السينمائي".

وتفاعل المتابعين على انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر مصر"، "ايه الحلاوة دي"، "فيها حلاوة ما تتوصفش"، "الله أكبر يا زهرتنا"، "الجمال عدى الكلام".

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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