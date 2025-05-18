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بالصور.. ليلى علوي في العرض الخاص لفيلم "المشروع إكس"

09:03 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- أحمد مسعد

حرصت النجمة ليلى علوي، على حضور العرض الخاص لفيلم "المشروع X" على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وشهدت "السجادة الحمراء" حضور أبطال الفيلم، الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان حازم إيهاب وزوجته.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

ليلى علوي المشروع إكس المشروع X
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